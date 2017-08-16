Под Злынкой автомобилистка сломала позвоночник, налетев на дерево
39-летняя женщина получила тяжелую травму в результате ДТП под Злынкой.
Авария произошла 17 августа около 13.15 на 5-м километре дороги Злынка – Кожановка. По предварительной информации областной ГИБДД, женщина – водитель Renault Vel Satis ехала от Злынки к Кожановке и не справилась с управлением.
Автомобилистка сначала выехала на встречную полосу, затем на левую обочину, съехала в кювет и врезалась в дерево.
Женщину госпитализировали с закрытым переломом 3-го позвонка.
Новости регионов
18 Августа, 2017
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