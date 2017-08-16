Житель Белых Берегов после удара кирпичом скрутил пьяного дебошира
В ночь на 18 августа в Белых Берегах произошла драка между пьяным дебоширом и жильцом дома № 2 по улице Транспортной.
Об этом рассказала жена жителя Белых Берегов, скрутившего хулигана.
«Сегодня ночью в районе полуночи по улице Транспортной, 2, произошло происшествие. Неизвестный пьяный человекоподобный организм ломился в квартиры, угрожал, ругался матом, разбудил спящих жильцов. Соседи прибежали звать на помощь моего мужа, тот вывел его на улицу. Неизвестный отошел в сторону, после подошел снова к моему мужу и со спины нанес удар мужу по голове кирпичом. Вызвали скорую помощь, скорая приехала быстро, а вот полицию ждали из Брянска полтора часа», – сообщила женщина в соцсетях.
По ее словам, дебоширу «нет прощения». Семья написала заявление в полицию. Пострадавший от удара кирпичом житель поселка обратился за медицинской помощью – у него подозрение на сотрясение мозга.
Сейчас в деле разбираются правоохранители.
Новости регионов
18 Августа, 2017
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