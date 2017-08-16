В Брянске пропала 57-летняя Людмила Животовская

В Брянске разыскивают 57-летнюю Людмилу Николаевну Животовскую (Бугаеву).

Как сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт», пенсионерка пропала 17 августа в Советском районе. Женщина может нуждаться в медицинской помощи.

Приметы Людмилы Животовской: рост 159 сантиметров, плотного телосложения, голубые глаза, волнистые волосы темно-винного цвета до плеч.

Была одета в длинное платье горчичного цвета. При себе имела бело-красную сумку.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении Людмилы Животовской, просят звонить по телефонам: 8-800-700-54-52 и 02, 102.