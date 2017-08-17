Людмилу Животовскую, пропавшую в Брянске, нашли живой

Жителям деревни Корохоткино, 1981 и 1994 годов рождения, приглянулся кошелек одной из покупательниц в смоленском гипермаркете, они решили его похитить, теперь злоумышленники задержаны, и им «светит» срок, об этом сообщила пресс-служба МВД региона.