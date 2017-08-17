Людмилу Животовскую, пропавшую в Брянске, нашли живой
В Брянске успешно завершились поиски 57-летней Людмилы Животовской (Бугаевой).
Напомним, пенсионерка пропала 17 августа в Советском районе. Ее искали полицейские и добровольцы.
«Найдена. Жива. Спасибо всем за помощь в распространении информации», – сообщили вечером 18 августа в поисковом отряде «Лиза Алерт».
Новости регионов
19 Августа, 2017
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