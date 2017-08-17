На Авиационной в Брянске водитель легковушки сбил мотоциклиста

Вечером 18 августа на улице Авиационной в Советском районе Брянска столкнулись легковая машина и мотоцикл.

По данным регионального ГУ МЧС, авария произошла в шестом часу. На месте работали полицейские, спасатели и медики. Сотрудникам пожарно-спасательных подразделений пришлось смывать топливо с дороги.

По информации МЧС, в результате аварии есть пострадавший. Очевидцы сообщают, что мотоциклист получил травмы.

Информации от ГИБДД о причинах ДТП пока не поступало.

