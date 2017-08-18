В Брянске в Десне утонул 68-летний пенсионер

19 августа из Десны в Бежицком районе Брянска достали труп 68-летнего мужчины.

Тело из воды в не оборудованном для купания месте извлекли водолазы управления по делам ГОЗНТЧС города Брянска, сообщили в региональном ГУ МЧС.

На месте работали шесть человек: полицейские, медики, инспектор ГИМС, было задействовано три единицы техники.

Обстоятельства гибели пенсионера устанавливаются.