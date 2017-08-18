В Брянске в Десне утонул 68-летний пенсионер
19 августа из Десны в Бежицком районе Брянска достали труп 68-летнего мужчины.
Тело из воды в не оборудованном для купания месте извлекли водолазы управления по делам ГОЗНТЧС города Брянска, сообщили в региональном ГУ МЧС.
На месте работали шесть человек: полицейские, медики, инспектор ГИМС, было задействовано три единицы техники.
Обстоятельства гибели пенсионера устанавливаются.
Новости регионов
20 Августа, 2017
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