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В Отрадном потушили горевший гараж с имуществом

Опубликовано Сегодня, 10:40

Утром 20 августа загорелся гараж в Отрадном Брянского района.

Пожарные прибыли на место в 9.51, через 10 минут после вызова, сообщили в ГУ МЧС по Брянской области.

К этому времени в гараже на площади 10 квадратных метров горело имущество. Пожар тушили с помощью одного ручного ствола, работало два звена газодымозащитной службы.

В 10.03 гараж потушили. По данным МЧС, в результате ЧП никто не пострадал. Причину возгорания установят эксперты.

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