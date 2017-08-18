В Отрадном потушили горевший гараж с имуществом
Утром 20 августа загорелся гараж в Отрадном Брянского района.
Пожарные прибыли на место в 9.51, через 10 минут после вызова, сообщили в ГУ МЧС по Брянской области.
К этому времени в гараже на площади 10 квадратных метров горело имущество. Пожар тушили с помощью одного ручного ствола, работало два звена газодымозащитной службы.
В 10.03 гараж потушили. По данным МЧС, в результате ЧП никто не пострадал. Причину возгорания установят эксперты.
Новости регионов
20 Августа, 2017
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