Из озера Стодол в Клинцах достали тело 30-летнего мужчины

20 августа из озера Стодол в Клинцах достали труп 30-летнего мужчины.

Тело находилось в не оборудованном для купания месте, сообщили в ГУ МЧС по Брянской области. Из воды его извлекли водолазы Брянского противопожарного центра.

На месте работали шесть человек: медики, полицейские и инспектор ГИМС, было задействовано три единицы техники.

Причину и обстоятельства гибели мужчины предстоит установить.