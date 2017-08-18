Из озера Стодол в Клинцах достали тело 30-летнего мужчины
20 августа из озера Стодол в Клинцах достали труп 30-летнего мужчины.
Тело находилось в не оборудованном для купания месте, сообщили в ГУ МЧС по Брянской области. Из воды его извлекли водолазы Брянского противопожарного центра.
На месте работали шесть человек: медики, полицейские и инспектор ГИМС, было задействовано три единицы техники.
Причину и обстоятельства гибели мужчины предстоит установить.
Новости регионов
20 Августа, 2017
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