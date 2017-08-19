Тело пропавшего в Брянске Евгения Кузавкова достали из Десны
Пропавший в Брянске 68-летний Евгений Кузавков найден мертвым.
Напомним, дезориентированный пенсионер, нуждавшийся в медицинской помощи, пропал 19 июля. Его искали полицейские и добровольцы.
Как стало известно, именно его тело в субботу, 19 августа, водолазы достали из Десны в Бежицком районе Брянска.
Новости регионов
21 Августа, 2017
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