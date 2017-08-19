На Авиационной в Брянске пенсионер на Fiat сбил мотоциклиста
33-летний мотоциклист пострадал в результате столкновения с Fiat Albea в Советском районе Брянска.
Подробности аварии, которая произошла 18 августа около 17.30 у дома № 13а по улице Авиационной, сообщили в городском ОГИБДД.
ДТП спровоцировал 65-летний водитель Fiat Albea. Пенсионер ехал со стороны улицы Горбатова к улице Романа Брянского и при повороте врезался в мотоцикл Yamaha, 33-летний водитель которого, житель Навлинского района, двигался во встречном направлении.
Мотоциклиста госпитализировали с ушибом пальца правой кисти и ушибом правого коленного сустава.
Новости регионов
21 Августа, 2017
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