На Авиационной в Брянске пенсионер на Fiat сбил мотоциклиста

33-летний мотоциклист пострадал в результате столкновения с Fiat Albea в Советском районе Брянска.

Подробности аварии, которая произошла 18 августа около 17.30 у дома № 13а по улице Авиационной, сообщили в городском ОГИБДД.

ДТП спровоцировал 65-летний водитель Fiat Albea. Пенсионер ехал со стороны улицы Горбатова к улице Романа Брянского и при повороте врезался в мотоцикл Yamaha, 33-летний водитель которого, житель Навлинского района, двигался во встречном направлении.

Мотоциклиста госпитализировали с ушибом пальца правой кисти и ушибом правого коленного сустава.