На трассе Брянск – Новозыбков водитель Audi насмерть сбил пешехода
Смертельная авария произошла 18 августа около 21.10 на 13-м километре дороги Брянск – Новозыбков – Погар.
Как сообщили в областной ГИБДД, 42-летний водитель Audi 100 ехал от Почепа. Во время обгона он сбил 46-летнего пешехода, который шел по проезжей части в направлении Погара.
От травм мужчина умер на месте.
Новости регионов
21 Августа, 2017
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