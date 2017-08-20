В Новозыбкове пьяные водитель и пассажир «ВАЗа» влетели в ограждение моста
В Новозыбкове пьяный водитель «ВАЗа» с пьяным пассажиром «на борту» попал в ДТП.
Авария произошла 18 августа около 2.20 на улице Бульварной, сообщили в областной ГИБДД.
40-летний водитель «ВАЗ-21103» ехал от улицы Дыбенко к улице Синицына. Не справившись с управлением, он выехал на встречную полосу и врезался в ограждение моста.
48-летнего пассажира «ВАЗа» госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой, ссадинами лица и ушибом плечевого сустава.
По данным ГИБДД, и водитель, и пассажир в момент ДТП были пьяны.
Новости регионов
22 Августа, 2017
|+19
|$60
|€70
О том, как брянским аграриям преодолеть проблемы роста и выйти на новый уровень, рассказал председатель Брянского регионального отделения «ОПОРЫ РОССИИ» Виктор ГРИНКЕВИЧ.
Брянский филиал «Ростелекома» предлагает новым и существующим абонентам принять участие в акции «Мультирум в подарок».
В филиале ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» подвели итоги работы по обучению персонала в первом полугодии 2017 года.
Брянские железнодорожники продолжают плановые работы по ремонту инфраструктуры в зоне железнодорожных переездов, направленные на обеспечение безопасности движения как железнодорожного, так и автомобильного транспорта. На следующей неделе такие работы пройдут на трех железнодорожных переездах, расположенных в черте Брянска.
Торжественное открытие «Андреевского парка» состоялось 9 сентября и стало прекрасным праздником для гостей и новосёлов коттеджного посёлка.