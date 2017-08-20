В Новозыбкове пьяные водитель и пассажир «ВАЗа» влетели в ограждение моста

В Новозыбкове пьяный водитель «ВАЗа» с пьяным пассажиром «на борту» попал в ДТП.

Авария произошла 18 августа около 2.20 на улице Бульварной, сообщили в областной ГИБДД.

40-летний водитель «ВАЗ-21103» ехал от улицы Дыбенко к улице Синицына. Не справившись с управлением, он выехал на встречную полосу и врезался в ограждение моста.

48-летнего пассажира «ВАЗа» госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой, ссадинами лица и ушибом плечевого сустава.

По данным ГИБДД, и водитель, и пассажир в момент ДТП были пьяны.