В Брянске пропал 30-летний Александр Душаков
В Брянске ищут 30-летнего Александра Сергеевич Душакова.
Александр Душаков пропал 20 августа. Как сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт», мужчина нуждается в медицинской помощи.
Приметы: рост 175 сантиметров, худощавого телосложения, светлые волосы, голубые глаза. Особая примета: татуировка «Брянск» на правом предплечье.
Был одет в черные брюки, синюю куртку с желтой надписью на спине «Щебоненко», черные ботинки и панаму в цветах триколора.
Всех, кто располагает информацией о местонахождении Александра Душакова, просят звонить по телефонам: 8-800-700-54-52 и 02, 102.
Новости регионов
21 Августа, 2017
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