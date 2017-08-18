В Брянске пропал 30-летний Александр Душаков

В Брянске ищут 30-летнего Александра Сергеевич Душакова.

Александр Душаков пропал 20 августа. Как сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт», мужчина нуждается в медицинской помощи.

Приметы: рост 175 сантиметров, худощавого телосложения, светлые волосы, голубые глаза. Особая примета: татуировка «Брянск» на правом предплечье.

Был одет в черные брюки, синюю куртку с желтой надписью на спине «Щебоненко», черные ботинки и панаму в цветах триколора.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении Александра Душакова, просят звонить по телефонам: 8-800-700-54-52 и 02, 102.