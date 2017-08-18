У «Перехватчика» в Брянске девушка на «Фольксвагене» вылетела с дороги

В Брянске девушка – водитель «Фольксвагена» вылетела с дороги на пересечении улиц Калинина и Красноармейской.

Фото с места аварии очевидцы выложили в соцсетях. На них видно, что «Фольксваген» оказался на разделительной полосе – сама водитель в недоумении осматривает повреждения.

О причинах ДТП пока не известно. Очевидцы, сообщают, что автомобилистку подрезал водитель «ГАЗели». По предварительной информации, в результате аварии никто не пострадал.