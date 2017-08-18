В Брянске водитель маршрутки № 40 протаранил Toyota на «встречке»
21 августа в Советском районе Брянска столкнулись маршрутное такси № 40 и Toyota Camry.
Об этом в соцсетях сообщили очевидцы. Авария произошла в районе завода «Кремний» по улице Красноармейской.
По словам очевидцев, водитель маршрутки выехал на встречную полосу через две сплошных и протаранил иномарку.
«Этот водитель маршрутки на прошлой неделе на кольце «Полтинника» тоже чуть не врезался в авто, гоняют, за 20 рублей готовы людей уничтожить, а сегодня две сплошных пересек, и водитель авто в больничке», «Перед маршруткой остановилась блондинка за рулем. И водитель ей сигналил, а она стояла. И он не смог затормозить и свернул на «встречку». Я ехала спереди – водитель маршрутного такси не виноват. Виновата та дамочка, которая увидела, что авария произошла из-за нее, просто взяла и уехала», – отмечают свидетели аварии.
По предварительным данным, в результате ДТП есть пострадавшие. Информации от ГИБДД пока не поступало.
Происшествие спровоцировало большую пробку в Советском районе.
Новости регионов
21 Августа, 2017
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