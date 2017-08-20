В Дятьково согрела частная беседка

Вечером 21 августа произошел пожар в Дятьково.

Как сообщили в региональном ГУ МЧС, в десятом часу вечера на улице Циолковского загорелась частная беседка.

В 21.23, через две минуты после вызова, пожарные прибыли на место. К этому времени беседка горела на площади 2 на 4 квадратных метра. Потушить пожар удалось в 21.31.

По данным МЧС, пострадавших нет. Причина возгорания устанавливается.