В Дятьково согрела частная беседка
Вечером 21 августа произошел пожар в Дятьково.
Как сообщили в региональном ГУ МЧС, в десятом часу вечера на улице Циолковского загорелась частная беседка.
В 21.23, через две минуты после вызова, пожарные прибыли на место. К этому времени беседка горела на площади 2 на 4 квадратных метра. Потушить пожар удалось в 21.31.
По данным МЧС, пострадавших нет. Причина возгорания устанавливается.
Новости регионов
22 Августа, 2017
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