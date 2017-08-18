В Выгоничах пострадал работник ООО «Комбинат «Строма»
В Выгоничах произошел несчастный случай с работником ООО «Комбинат «Строма».
Как сообщили в региональной прокуратуре, здоровью работника компании, производящей кирпич, причинен вред.
В прокуратуре пришли к заключению, что причиной несчастного случая стало отсутствие контроля за безопасностью со стороны должностных лиц.
Прокурор Выгоничского района возбудил два административных дела. Виновных должностных лиц в общей сложности оштрафовали на 8 тысяч рублей.
Новости регионов
22 Августа, 2017
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