Из теплицы на Урицкого в Брянске украли инструменты на 14 тысяч рублей
Крупная кража совершена на улице Урицкого в Советском районе Брянска.
Как сообщили в УМВД по Брянской области, злоумышленник проник в теплицу и украл сварочный аппарат, шуруповерт и шлифовальную машину. Размер ущерба превысил 14 тысяч рублей.
Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого – 32-летнего жителя Советского района. Украденные инструменты он успел продать.
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Новости регионов
23 Августа, 2017
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