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Из теплицы на Урицкого в Брянске украли инструменты на 14 тысяч рублей

Опубликовано Вчера, 17:00

Крупная кража совершена на улице Урицкого в Советском районе Брянска.

Как сообщили в УМВД по Брянской области, злоумышленник проник в теплицу и украл сварочный аппарат, шуруповерт и шлифовальную машину. Размер ущерба превысил 14 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого – 32-летнего жителя Советского района. Украденные инструменты он успел продать.

По статье «Кража» брянцу грозит до пяти лет заключения.

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