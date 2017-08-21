Из теплицы на Урицкого в Брянске украли инструменты на 14 тысяч рублей

Крупная кража совершена на улице Урицкого в Советском районе Брянска.

Как сообщили в УМВД по Брянской области, злоумышленник проник в теплицу и украл сварочный аппарат, шуруповерт и шлифовальную машину. Размер ущерба превысил 14 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого – 32-летнего жителя Советского района. Украденные инструменты он успел продать.

По статье «Кража» брянцу грозит до пяти лет заключения.