В Сельцо женщина грабила покупателей на рынке
В Сельцо полицейские задержали подозреваемую в рыночных кражах.
Как сообщили в региональном УМВД, ранее судимая 46-летняя женщина обкрадывала посетителей городского рынка.
В середине августа в полицию обратилась 76-летняя жительница Сельцо. По словам пенсионерки, на рынке из ее пакета украли кошелек с 2 тысячами рублей.
Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемую – деньги та уже успела потратить. Во время расследования выяснилось, что эта же женщина месяцем ранее совершила аналогичное преступление: она вытащила из пакета покупательницы рынка кошелек, в котором находились 700 рублей и 10 долларов США.
По статье «Кража» женщине грозит до пяти лет заключения.
Новости регионов
23 Августа, 2017
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