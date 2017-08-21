В Сельцо женщина грабила покупателей на рынке

В Сельцо полицейские задержали подозреваемую в рыночных кражах.

Как сообщили в региональном УМВД, ранее судимая 46-летняя женщина обкрадывала посетителей городского рынка.

В середине августа в полицию обратилась 76-летняя жительница Сельцо. По словам пенсионерки, на рынке из ее пакета украли кошелек с 2 тысячами рублей.

Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемую – деньги та уже успела потратить. Во время расследования выяснилось, что эта же женщина месяцем ранее совершила аналогичное преступление: она вытащила из пакета покупательницы рынка кошелек, в котором находились 700 рублей и 10 долларов США.

По статье «Кража» женщине грозит до пяти лет заключения.