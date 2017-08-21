На XXII Съезда КПСС в Брянске водитель Volkswagen врезался в дерево
В Брянске 27-летний водитель Volkswagen Polo оказался в больнице, протаранив дерево.
ДТП произошло 22 августа около 23.20 у дома № 51 по улице XXII Съезда КПСС в Бежицком районе.
По информации городского ОГИБДД, водитель иномарки ехал от улицы Литейной к улице III Интернационала. Не справившись с управлением, он врезался в дерево справа на обочине по ходу движения машины.
Водителя госпитализировали с ушибом головного мозга.
По факту ДТП возбуждено административное расследование.
Новости регионов
23 Августа, 2017
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