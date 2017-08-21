На XXII Съезда КПСС в Брянске водитель Volkswagen врезался в дерево

В Брянске 27-летний водитель Volkswagen Polo оказался в больнице, протаранив дерево.

ДТП произошло 22 августа около 23.20 у дома № 51 по улице XXII Съезда КПСС в Бежицком районе.

По информации городского ОГИБДД, водитель иномарки ехал от улицы Литейной к улице III Интернационала. Не справившись с управлением, он врезался в дерево справа на обочине по ходу движения машины.

Водителя госпитализировали с ушибом головного мозга.

По факту ДТП возбуждено административное расследование.