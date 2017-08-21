В Брянске 19-летняя автомобилистка протаранила смоленскую «Мазду»

В Брянске 19-летняя девушка за рулем Renault Clio врезалась в Mazda 6.

Авария произошла 22 августа около 10.05 у дома № 65 по улице Флотской в Бежицком районе, сообщили в ГИБДД Брянска.

19-летняя девушка – водитель Renault Clio, двигаясь от улицы Ульянова к улице Литейной в левом ряду, протаранила Mazda 6 под управлением 36-летнего жителя Смоленской области, который ехал впереди в попутном направлении.

Автомобилистку госпитализировали с сотрясением мозга.

По факту ДТП возбуждено административное расследование. Полицейские выясняют причины и обстоятельства аварии.