Пропавшего в Брянске 30-летнего Александра Душакова нашли мертвым

В Брянске завершились поиски 30-летнего Александра Душакова. Мужчина погиб.

Об этом сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт».

Напомним, Александр Душаков, нуждавшийся в медицинской помощи, пропал 20 августа. Его искали родственники, полицейские и добровольцы.

Очевидцы сообщали, что видели похожего человека в маршрутке и такси. Его мобильный телефон был отключен. 23 августа появилась информация о том, что Александра Душакова нашли мертвым.

«Найден. Погиб. Соболезнования родным и близким», – говорится в сообщении отряда «Лиза Алерт.