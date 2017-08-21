Пропавшего в Брянске 30-летнего Александра Душакова нашли мертвым
В Брянске завершились поиски 30-летнего Александра Душакова. Мужчина погиб.
Об этом сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт».
Напомним, Александр Душаков, нуждавшийся в медицинской помощи, пропал 20 августа. Его искали родственники, полицейские и добровольцы.
Очевидцы сообщали, что видели похожего человека в маршрутке и такси. Его мобильный телефон был отключен. 23 августа появилась информация о том, что Александра Душакова нашли мертвым.
«Найден. Погиб. Соболезнования родным и близким», – говорится в сообщении отряда «Лиза Алерт.
Новости регионов
23 Августа, 2017
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