Девушка ранена в тройном ДТП под Брянском

Малолетний ребенок, находившийся в коляске, которая застряла между автобусными дверьми в момент выхода двух женщин на остановку, мог получить серьезные травмы; речь идет об инциденте, произошедшем 22 августа в Смоленске, о котором сообщила группа «Черный список. Смоленск» в соцсети.