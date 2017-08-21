Девушка ранена в тройном ДТП под Брянском
21-летняя девушка пострадала в результате тройного ДТП под Брянском.
Авария произошла 22 августа около 13.20 на 113-м километре дороги Орел – Смоленск.
По предварительной информации областной ГИБДД, 37-летний водитель Mercedes 408D ехал в сторону Брянска. Не соблюдая дистанцию, он врезался в попутный Kia Rio под управлением 22-летнего водителя. От удара Kia протаранил Hyundai Sonata под управлением 21-летнего водителя, который остановился впереди перед «зеброй».
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Новости регионов
23 Августа, 2017
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