Под Жуковкой загорелась фура Scania
Днем 23 августа в поселке Красная Жуковского района загорелась фура Scania.
В 15.15 о ЧП сообщили в Центр управления в кризисных ситуация регионального ГУ МЧС. В 15.33 пожарные на двух автоцистернах прибыли на место.
Выяснилось, что горит колесо фуры. В 15.38 пожар потушили.
По данным МЧС, пострадавших нет. Причина возгорания устанавливается.
Новости регионов
23 Августа, 2017
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