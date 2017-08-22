На Бежицкой в Брянске пьяный на Volkswagen влетел в столб
Пьяный 26-летний водитель Volkswagen Golf влетел в столб в Советском районе Брянска.
Авария произошла 24 августа около 5.50 у дома № 6а по улице Бежицкой. По данным городского ОГИБДД, водитель Volkswagen Golf двигался от Кургана Бессмертия к улице Степной. Не справившись с управлением, он налетел на бордюр, а затем врезался в электроопору.
Водителя госпитализировали с сотрясением мозга, черепно-мозговой травмой и ссадинами лобной области.
От медицинского освидетельствования на состояние опьянения он отказался.
Новости регионов
24 Августа, 2017
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