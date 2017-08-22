В Мичуринском горел мясной ларек
Утром 24 августа загорелся мясной ларек на улице Молодежной в Мичуринском Брянского района.
Получив сообщение о пожаре в 8.50, пожарные прибыли на место в 8.58, сообщили в региональном ГУ МЧС.
К этому времени пламя распространилось на площади 6 квадратных метров. Потушить пожар удалось в 9.09.
По данным МЧС, пострадавших нет. Причину возгорания установят эксперты.
ЧП собрало немало местных жителей, поспешивших запечатлеть его на свои телефоны.
Новости регионов
24 Августа, 2017
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