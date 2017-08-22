В Мичуринском горел мясной ларек

Житель Гагарина обратился к полицейским, рассказав о том, что пару дней назад он устроил в своей квартире вечеринку, в самый разгар которой заснул, когда же мужчина проснулся, то понял, что 200 тысяч рублей, лежавшие под подушкой, исчезли.