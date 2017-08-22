Восьмилетний мальчик ранен в ДТП на брянской трассе
Восьмилетний мальчик пострадал в результате столкновения Mitsubishi Pajero и Volkswagen Touareg на брянской трассе.
Авария произошла 23 августа около 17.30 на 405-м километре трассы М-3 «Украина». По предварительной информации областной ГИБДД, 35-летний водитель Mitsubishi Pajero ехал от Киева в сторону Москвы. Не соблюдая дистанцию, он протаранил попутный Volkswagen Touareg под управлением 30-летнего водителя.
У 33-летней пассажирки Mitsubishi Pajero диагностировали тупую травму живота. Восьмилетнего пассажира Mitsubishi Pajero госпитализировали с переломом берцовой кости без смещения и тупой травмой живота.
Новости регионов
24 Августа, 2017
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