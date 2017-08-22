У «Перехватчика» в Брянске две машины вылетели в кювет
Очередная авария произошла у «Перехватчика» в Советском районе Брянска.
Как сообщили очевидцы, 23 августа около 12.30 у остановки «Улица Красноармейская» две иномарки вылетели в кювет.
По их словам, в результате ДТП серьезно никто не пострадал.
Напомним, 21 августа в этом районе произошла еще одна авария: девушка – водитель «Фольксвагена» также вылетела с дороги и оказалась на разделительной полосе.
Новости регионов
24 Августа, 2017
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