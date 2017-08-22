На Дзержинского в Брянске ограждение стройки рухнуло на тротуар

На улице Дзержинского в Фокинском районе Брянска на тротуар обрушилась часть оградительной конструкции на месте строительства многоэтажки.

Как рассказали в соцсетях очевидцы, ЧП случилось в ночь на 24 августа у остановки «Улица Гомельская» – этот район сейчас активно застраивают. Металлическое ограждение упало прямо на пешеходную дорожку, которую оно призвано защищать.

По предварительной информации, в результате падения ограждения никто не пострадал.

«Благо еще, что не кому-нибудь на голову и не днем, ограда эта на соплях вся», – отмечают местные жители.