Под Унечей пьяный на Nissan въехал в дерево: у пассажиров переломы
Пьяный водитель Nissan Almera устроил ДТП в Унечском районе: ранены два пассажира.
Авария произошла 23 августа около 20.30 на 6-м километре дороги Унеча – Робчик, сообщили в областной ГИБДД.
20-летний водитель Nissan Almera ехал от села Старая Гута в сторону Унечи и не справился с управлением. Машина вылетела в кювет и врезалась в дерево.
23-летнего пассажира госпитализировали с оскольчатым переломом нижней средней трети плеча и ссадиной волосистой части головы, 17-летнего пассажира – с переломом ключицы.
Согласно медэкспертизе, в момент ДТП водитель иномарки был пьян.
Новости регионов
24 Августа, 2017
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