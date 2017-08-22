Под Унечей пьяный на Nissan въехал в дерево: у пассажиров переломы

Пьяный водитель Nissan Almera устроил ДТП в Унечском районе: ранены два пассажира.

Авария произошла 23 августа около 20.30 на 6-м километре дороги Унеча – Робчик, сообщили в областной ГИБДД.

20-летний водитель Nissan Almera ехал от села Старая Гута в сторону Унечи и не справился с управлением. Машина вылетела в кювет и врезалась в дерево.

23-летнего пассажира госпитализировали с оскольчатым переломом нижней средней трети плеча и ссадиной волосистой части головы, 17-летнего пассажира – с переломом ключицы.

Согласно медэкспертизе, в момент ДТП водитель иномарки был пьян.