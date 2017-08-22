Брянец украл у продавщицы дорогой телефон, а затем вернул его

Житель Брянска украл у продавщицы магазина дорогой телефон, а затем вернул его, рассчитывая избежать ответственности.

Как сообщили в региональном УМВД, в полицию обратилась 28-летняя девушка. Она рассказала, что работает продавцом в магазине и во время рабочего дня, когда она отвлеклась на покупателей, неизвестный украл ее телефон, лежавший на прилавке. Размер ущерба превысил 20 тысяч рублей.

Спустя некоторое время вор вернул телефон. Таким образом он надеялся избежать уголовной ответственности. В ходе оперативно-розыскных мероприятий его задержали полицейские.

По статье «Кража» брянцу грозит до пяти лет заключения.