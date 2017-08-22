В Новозыбкове 17-летний вор в одиночку вынес из сарая чугунную ванну
Чудеса силы и выносливости продемонстрировал 17-летний грабитель, в одиночку вынесший чугунную ванну, две металлических трубы и швейную машинку из сарая в Новозыбкове.
Как сообщили в региональном УМВД, криминальный инцидент произошел в ночь на 19 августа по переулку Высокому. Злоумышленник проник в сарай и вынес оттуда все, что можно было бы продать.
Обнаружив пропажу ванны, труб и швейной машинки, 65-летний хозяин дома обратился в полицию.
Полицейские задержали подозреваемого – 17-летнего жителя поселка Тростань Новозыбковского района. Украденное у него удалось изъять и вернуть законному владельцу.
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Новости регионов
25 Августа, 2017
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