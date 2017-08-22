У «Кремния» в Брянске столкнулись две машины и мотоцикл

24 августа в Советском районе Брянска произошла крупная авария.

Как сообщили очевидцы, выложившие фото и видео в соцсетях, у «Кремния» по улице Красноармейской столкнулись две легковые машины и мотоцикл. По их словам, мотоциклиста увезли в реанимацию.

Информации о причинах ДТП и числе пострадавших пока не поступало.

Авария спровоцировала большую пробку в Советском районе.



