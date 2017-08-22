В Брянске мотоциклист разбил колено, протаранив две машины

Травмой колена отделался мотоциклист, устроивший тройное ДТП у «Кремния» в Брянске.

Подробности аварии, которая произошла 24 августа около 17.40 у дома № 152 по улице Красноармейской, рассказали в городском ОГИБДД.

28-летний водитель мотоцикла Suzuki ехал от улицы Крахмалева в сторону проспекта Станке Димитрова. Не соблюдая дистанцию, он протаранил Subaru Forester, 31-летний водитель которого двигался в крайней левой полосе в попутном направлении.

От удара мотоциклиста отбросило на встречную полосу, где он врезался в Honda CR-V под управлением 30-летней женщины, которая ехала по Красноармейской в крайней левой полосе со стороны проспекта Станке Димитрова к улице Крахмалева.

В результате аварии пострадал водитель мотоцикла. Его доставили в больницу с рваной раной правого коленного сустава.