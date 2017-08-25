В Брянске водитель 40-й маршрутки протаранил «ГАЗель»: ранен пассажир

Один человек получил травмы в результате столкновения маршрутного такси № 40 и грузовой «ГАЗели» в Брянске.

ДТП произошло 24 августа около 9.50, сообщили в городском ОГИБДД. У дома № 15 по проспекту Ленина в Советском районе столкнулись микроавтобус Fiat Ducato – 40-я маршрутка, в салоне которой находились пять пассажиров, и «ГАЗ-2747».

31-летний водитель Fiat Ducato ехал по проспекту Ленина со стороны улицы Красноармейской в сторону улицы Фокина. Не соблюдая дистанцию, он протаранил попутную «ГАЗель» под управлением 25-летнего водителя.

В результате столкновевния пассажир маршрутки получил черепно-мозговую травму и сотрясение мозга.

По факту ДТП возбуждено административное расследование.