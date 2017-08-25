В Брянске девушка на «ВАЗе» сбила 54-летнего пешехода
В Брянске 54-летний пешеход получил тяжелые травмы, попав под «ВАЗ», которым управляла 19-летняя девушка.
ДТП произошло 24 августа около 11.10 у дома № 21 по улице Пушкина в Володарском районе, сообщили в городском ОГИБДД.
19-летняя девушка за рулем «ВАЗ-21099» ехала со стороны бульвара Щорса к улице Никитина и сбила 54-летнего пешехода, который переходил дорогу в неположенном месте.
Мужчину госпитализировали с черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга, ушибленной раной подбородка, ушибленной раной правой надбровной дуги и ссадиной обоих предплечий.
По факту ДТП возбуждено административное расследование.
Новости регионов
25 Августа, 2017
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