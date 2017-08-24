Молодой собутыльник до смерти забил жителя Почепского района

В селе Семцы Почепского района трагедия разыгралась прямо во время застолья двух собутыльников.

Как сообщили в СУ СК РФ по Брянской области, 22 августа 29-летний и 54-летний собутыльники выпивали в доме – вспыхнула ссора. Младший участник застолья принялся избивать старшего товарища руками и ногами – от травм тот умер на месте.

Уголовное дело возбудили по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Подозреваемого задержали, решается вопрос о заключении его под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.