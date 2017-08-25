В Жуковке водитель мопеда с сотрясением мозга после ДТП сбежал из больницы
В Жуковке 21-летний водитель мопеда, ставший виновником аварии, сбежал из больницы с тяжелыми травмами.
Авария произошла 24 августа около 18.25 на улице Калинина, сообщили в ГИБДД Брянской области.
Водитель мопеда Racer не учел боковой интервал во время движения и протаранил «ВАЗ-21099» под управлением 53-летнего водителя.
Водителя мопеда госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением головного мозга, однако тот решил, что в лечении не нуждается, и самовольно покинул больницу.
Новости регионов
25 Августа, 2017
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