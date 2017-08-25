Калужская ГИБДД ищет очевидцев ДТП с брянской маршруткой, в котором погибли трое

Госавтоинспекция Калужской области разыскивает очевидцев ДТП с участием маршрутки «Новозыбков – Москва», в результате которого погибли три человека.

Напомним, авария произошла 1 августа около 4.15 на 115-м километре трассы М-3 «Украина». По данным УМВД по Калужской области, водитель маршрутного такси Volkswagen, двигаясь со стороны Брянска в сторону Москвы, врезался в стоявший «КамАЗ». Три пассажира маршрутки погибли.

Очевидцев аварии и всех, кто располагает о ней какой-либо информацией, просят звонить по телефонам: 8 (4842) 57-12-04, 50-16-73, 02, с мобильного телефона – 102.