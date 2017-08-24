В Брянске задержали сарайных воров

Троих жителей Володарского района Брянска задержали по подозрению в серии краж из сараев.

Как сообщили в региональном УМВД, с февраля по март злоумышленники с помощью монтировки срывали замки с сараев и выносили электроинструменты, велосипеды, детские санки, удочки с рыболовными снастями и другое имущество.

К кражам оказались причастны трое жителей Володарского района в возрасте 20, 27 и 38 лет. Часть украденного у них удалось изъять и вернуть владельцам.

В ходе расследования выяснилось, что задержанные совершили семь эпизодов краж в Советском и Бежицком районах. Размер ущерба составил порядка 50 тысяч рублей.

Жителям Володарского района грозит до пяти лет заключения.