На улице Кирова в Бежице почти час тушили дом

В ночь на 27 августа произошел крупный пожар в Бежицком районе Брянска.

В 1.01 в региональное ГУ МЧС сообщили, что по улице Кирова горит частный дом. В 1.07 пожарные прибыли на место вызова.

Горела крыша дома, была угроза дальнейшего распространения огня. Пожарные запросили дополнительную помощь.

Пожар тушили с помощью трех ручных пожарных стволов, работало четыре звена газодымозащитной службы. Потушить дом удалось в 1.58.

По данным МЧС, в результате ЧП никто не пострадал. Причина возгорания устанавливается.