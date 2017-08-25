На улице Кирова в Бежице почти час тушили дом
В ночь на 27 августа произошел крупный пожар в Бежицком районе Брянска.
В 1.01 в региональное ГУ МЧС сообщили, что по улице Кирова горит частный дом. В 1.07 пожарные прибыли на место вызова.
Горела крыша дома, была угроза дальнейшего распространения огня. Пожарные запросили дополнительную помощь.
Пожар тушили с помощью трех ручных пожарных стволов, работало четыре звена газодымозащитной службы. Потушить дом удалось в 1.58.
По данным МЧС, в результате ЧП никто не пострадал. Причина возгорания устанавливается.
Новости регионов
27 Августа, 2017
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