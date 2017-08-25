«Я в шоке!»: в Брянске 43-я маршрутка влетела в Renault девушки

В Брянске водитель маршрутного такси № 43 протаранил Renault Koleos.

Об этом в соцсетях рассказала владелица легковой иномарки. По ее словам, авария произошла 27 августа на Московском проспекте в Фокинском районе. Обе машины получили кузовные повреждения.

«Опасайтесь брянских маршрутчиков! Сейчас на огромной скорости в мой автомобиль влетела маршрутка 43! – возмущается автомобилистка. – В этот момент я стояла на красном светофоре, и ничего не предвещало беды, я в шоке! Водитель сказал, что он засмотрелся».

Информации о пострадавших пока не поступало.



