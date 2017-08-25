«Я в шоке!»: в Брянске 43-я маршрутка влетела в Renault девушки
В Брянске водитель маршрутного такси № 43 протаранил Renault Koleos.
Об этом в соцсетях рассказала владелица легковой иномарки. По ее словам, авария произошла 27 августа на Московском проспекте в Фокинском районе. Обе машины получили кузовные повреждения.
«Опасайтесь брянских маршрутчиков! Сейчас на огромной скорости в мой автомобиль влетела маршрутка 43! – возмущается автомобилистка. – В этот момент я стояла на красном светофоре, и ничего не предвещало беды, я в шоке! Водитель сказал, что он засмотрелся».
Информации о пострадавших пока не поступало.
Новости регионов
27 Августа, 2017
|+16
|$60
|€70
О том, как брянским аграриям преодолеть проблемы роста и выйти на новый уровень, рассказал председатель Брянского регионального отделения «ОПОРЫ РОССИИ» Виктор ГРИНКЕВИЧ.
«Ростелеком» запустил облачную платформу (www.ereporting.rt.ru) с современными цифровыми решениями для бизнеса в области формирования и передачи отчётности в надзорные органы, бизнес-статистики и аналитики, а также обмена заверенной информацией с контрагентами.
В филиале ПАО «МРСК Центра» – «Брянскэнерго» уделяют большое внимание организации оздоровительного отдыха своих работников.
Жители и гости Брянской области смогут совершить своеобразное путешествие во времени и ознакомиться с историей развития отечественного железнодорожного транспорта на фотовыставке «180 лет железным дорогам России», которая будет представлена на Свенской ярмарке 26 августа 2017 года. Фотовыставка - это совместный проект ОАО «РЖД» и информационного агентства «ТАСС».
Торжественное открытие «Андреевского парка» состоялось 9 сентября и стало прекрасным праздником для гостей и новосёлов коттеджного посёлка.