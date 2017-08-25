На Калинина в Брянске столкнулись две машины: есть пострадавшие

Крупная авария произошла вечером 27 августа на улице Калинина в Советском районе Брянска.

Как сообщили очевидцы, у остановки «Фабрика РТИ» столкнулись Mercedes и Kia. По предварительной информации, в результате столкновения пострадали несколько человек. Спасателям пришлось деблокировать пострадавших.

Очевидцы также сообщают, что движение на месте ДТП сейчас регулируют автоинспекторы.

Информации от ГИБДД о причинах аварии и числе пострадавших пока не поступало.









