На Калинина в Брянске столкнулись две машины: есть пострадавшие
Крупная авария произошла вечером 27 августа на улице Калинина в Советском районе Брянска.
Как сообщили очевидцы, у остановки «Фабрика РТИ» столкнулись Mercedes и Kia. По предварительной информации, в результате столкновения пострадали несколько человек. Спасателям пришлось деблокировать пострадавших.
Очевидцы также сообщают, что движение на месте ДТП сейчас регулируют автоинспекторы.
Информации от ГИБДД о причинах аварии и числе пострадавших пока не поступало.
Новости регионов
27 Августа, 2017
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