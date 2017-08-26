В Бежице сгорела дача: есть пострадавший
Утром 28 августа произошел пожар в садоводческом обществе «Рассвет» в Бежицком районе Брянска.
Информация о возгорании дачного дома размером 3 на 4 метра поступила в региональное ГУ МЧС в 6.55. Пожарные добирались до места вызова семь минут, прибыв в 7.02.
Дом тушили с помощью одного ручного пожарного ствола, работало звено газодымозащитной службы. В 07.30 пожар удалось потушить.
По данным МЧС, есть пострадавший. Причина возгорания устанавливается.
Новости регионов
28 Августа, 2017
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