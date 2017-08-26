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У гостиницы «Брянск» водитель Daewoo протаранил Kia на «встерчке»

Опубликовано Сегодня, 11:00

Один человек пострадал в результате аварии у гостиницы «Брянск» в Советском районе.

ДТП произошло 27 августа около 3.05, сообщили в ГИБДД Брянска. 34-летний водитель Daewoo Nexia двигался со стороны улицы Дуки. Не справившись с управлением, он выехал на встречную полосу и врезался в Kia Rio под управлением 66-летнего водителя.

32-летнюю пассажирку Kia Rio госпитализировали с ушибом мягких тканей головы.

По факту ДТП полицейские проводят проверку.

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