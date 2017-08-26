Трехлетняя девочка ранена в «женском» ДТП под Брянском
Три человека, включая трехлетнюю девочку, пострадали в результате ДТП под Брянском с участием двух автомобилисток.
Авария произошла 27 августа около 19.55 на 115-м километре трассы Орел – Смоленск, сообщили в областной ГИБДД.
33-летняя женщина – водитель Volkswagen Passat ехала в сторону Брянска и при развороте протаранила Mercedes под управлением 34-летней женщины-водителя, которая также двигалась к Брянску.
У водителя Volkswagen Passat закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение головного мозга – от госпитализации она отказалась.
35-летнюю пассажирку Mercedes госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, ушибленной раной носа и ушибом мягких тканей лица.
Трехлетняя девочка, находившаяся в Mercedes, получила ушиб кисти.
Новости регионов
28 Августа, 2017
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