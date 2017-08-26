В Брянске пропал 78-летний Святослав Епимахов

В Брянске начались поиски 78-летнего Святослава Николаевича Епимахова.

По информации поискового отряда «Лиза Алерт», нуждающийся в медицинской помощи пенсионер пропал 26 августа.

Приметы: рост 170 сантиметров, худощавого телосложения, серые глаза, седые волосы. Особая примета: грыжа на правом боку.

Был одет в зеленую армейскую рубашку, темно-синие брюки и черные кроссовки с белыми полосками.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении Святослава Епимахова, просят звонить по телефонам: 8-800-700-54-52 и 02, 102.

Также в отряде «Лиза Алерт» сообщили о том, что нужна помощь добровольцев для поисков пенсионера.