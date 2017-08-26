В Брянске больше получаса тушили дом по 2-му Флотскому проезду

Крупный пожар произошел днем 28 августа в доме по 2-му Флотскому проезду в Брянске.

В 15.46 в ГУ МЧС по Брянской области поступило сообщение о том, что горит частный двухквартирный дом. В 15.54 первое пожарное подразделение прибыло на место. Пламя распространилось в одной из квартир.

К тушению были привлечены дополнительные пожарные расчеты, работало два звена газодымозащитной службы. В 16.39 пожар удалось потушить.

По данным МЧС, пострадавших нет. Причина возгорания устанавливается.



