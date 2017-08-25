В Брянске водитель сбил женщину и скрылся: полиция ищет свидетелей
ГИБДД Брянска просит откликнуться очевидцев ДТП, в результате которого пострадала 50-летняя женщина.
ДТП произошло 25 августа около 14.00 в Бежицком районе. На пересечении улиц Литейной и Дружбы неизвестный водитель сбил женщину. Пешеход получила травмы. Водитель с места ДТП скрылся.
Всех, кто располагает какой-либо информацией о случившемся, просят звонить в дежурную часть по телефону 74-71-02 или группу розыска: 74-85-33. Также можно обратиться лично по адресу: Брянск, проспект Московский, 88.
Новости регионов
29 Августа, 2017
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