В Брянске водитель сбил женщину и скрылся: полиция ищет свидетелей

ГИБДД Брянска просит откликнуться очевидцев ДТП, в результате которого пострадала 50-летняя женщина.

ДТП произошло 25 августа около 14.00 в Бежицком районе. На пересечении улиц Литейной и Дружбы неизвестный водитель сбил женщину. Пешеход получила травмы. Водитель с места ДТП скрылся.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о случившемся, просят звонить в дежурную часть по телефону 74-71-02 или группу розыска: 74-85-33. Также можно обратиться лично по адресу: Брянск, проспект Московский, 88.