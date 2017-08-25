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В Брянске пропала 37-летняя Анна Хомякова

Опубликовано Сегодня, 10:00

В Брянске ищут 37-летнюю Анну Николаевну Хомякову.

Как сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт», Анна Хомякова пропала 28 августа в Брянске. Женщина нуждается в медицинской помощи.

Приметы: рост 150 сантиметров, темные волосы средней длины с седой челкой, серо-голубые глаза.

Была одета в вишневую куртку, темно-синие джинсы и черные кроссовки.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении Анны Хомяковой, просят звонить по телефонам: 8-800-700-54-52 и 02, 102.

Также, напомним, продолжаются поиски 78-летнего Святослава Епимахова, пропавшего в Брянске 26 августа.

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