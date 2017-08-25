В Брянске пропала 37-летняя Анна Хомякова
В Брянске ищут 37-летнюю Анну Николаевну Хомякову.
Как сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт», Анна Хомякова пропала 28 августа в Брянске. Женщина нуждается в медицинской помощи.
Приметы: рост 150 сантиметров, темные волосы средней длины с седой челкой, серо-голубые глаза.
Была одета в вишневую куртку, темно-синие джинсы и черные кроссовки.
Всех, кто располагает информацией о местонахождении Анны Хомяковой, просят звонить по телефонам: 8-800-700-54-52 и 02, 102.
Также, напомним, продолжаются поиски 78-летнего Святослава Епимахова, пропавшего в Брянске 26 августа.
Новости регионов
29 Августа, 2017
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